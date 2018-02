Carnavalsfan sterft in harnas

Grietje B. uit Deventer: Ik schoot per ongeluk mijn man neer

16:53 Lauwie van Lies, die in de nacht van 1 op 2 april in een woonwagen in Deventer het leven liet, is van zeer dichtbij beschoten. Verdachte Grietje B. zei dat de revolver per ongeluk afging. ,,Hij had daarvoor nog die revolver op mijn slaap gezet.''