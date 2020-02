Carnaval mag geen ‘carnaval’ heten op Zevenaarse basisschool

Verdacht postpakket in Neede ongevaar­lijk

15:02 Een verdacht postpakket dat vanmiddag bij een bedrijf in Neede was aangetroffen blijkt ongevaarlijk. Eerder vrijdagmiddag meldde de politie dat het verdachte pakket was gevonden bij een bedrijf aan de Mengersdijk in Neede in de Achterhoek. Direct werd de omgeving afgezet en het zogeheten Team Explosievenverkenning (TEV) ingeschakeld.