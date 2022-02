Cao-onderhandelingen gehandicaptenzorg vastgelopen

DAG DRIE HOGER BEROEP Moordver­dach­te Thijs H. sneed eigen hals door 'om vriend die hem wilde doden voor te zijn’

Van drievoudig moordverdachte Thijs H. wordt eigenlijk het onmogelijke gevraagd: ontwaken uit een psychose en dan alles kunnen herinneren. ,,Het Openbaar Ministerie probeert logica te ontdekken in iets wat niet logisch is”, zei advocaat Job Knoester vanmorgen in het gerechtshof in Den Bosch op dag drie van het hoger beroep.

17 februari