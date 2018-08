Canal Parade zonder grote incidenten 'rustig' verlopen

De jaarlijkse Canal Parade door de Amsterdamse grachten is vandaag zonder ongelukken of incidenten verlopen. De politie heeft één aanhouding verricht in verband met de mishandeling van een beveiliger. ,,Verder is alles rustig verlopen", zei een woordvoerster van de politie.

Vlak voor de start heerste al ,,een gezellige drukte'', zei Danny de Vries, woordvoerder van het evenement. Het botenfestijn begon aan het begin van de middag aan het Oosterdok. De kades langs de grachten stonden toen al vol met mensen.

De honderdduizenden toeschouwers zagen ook dit jaar weer een schouwspel van feestvierende, kleurrijk of schaars uitgedoste opvarenden aan zich voorbijtrekken. ,,Iemand had vlak bij de Hermitage een stoel aan een brugleuning vastgeketend om niets van het spektakel te missen'', zag de woordvoerder. Ook het weer zat mee. ,,Het was niet al te warm in Amsterdam en licht bewolkt.''

Prijswinnaars

Als winnende boten koos de jury in de categorie 'vormgeving' de boot van Amnesty International. In de categorie 'hero's' won de boot van het COC (voor eerdere vrouwelijke activisten) en in de categorie 'beste statement' die van de Stichting Meer Dan Gewenst, die opkomt voor homoseksuele ouders met kinderen.

Deelnemers aan de botenparade op de Amstel. De jaarlijkse Canal Parade is onderdeel van de Amsterdam Gay Pride.

Onder de deelnemers aan de Parade zaten ook diverse prominenten. Onder anderen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken) en staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) voeren mee op de boten van hun ministeries. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zat op de boot van de cast en crew van soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. En burgemeester Femke Halsema van Amsterdam was mee op een boot van de gemeente.

GTST deed voor het eerst mee. De soapies strijden voor homoacceptatie, want volgens hen leiden scènes met LHBTI'ers in de serie nog te vaak tot commotie en boze reacties op Twitter. Een van de tachtig deelnemende boten was een gondel die mee deed voor het Aidsfonds.

Iedereen doet mee

Veel BN'ers waren naar de hoofdstad getrokken om de Parade te zien of deden vanaf een andere locatie op hun eigen manier mee. De Pride in Amsterdam is ieder jaar weer voer tot veel discussie. Op sociale media wordt overwegend positief gereageerd op de kleurrijke Parade.

𝐉𝐔𝐖𝐄𝐍 🇨🇼🇩🇴 on Twitter PrideAmsterdam 🏳️‍🌈 was littt

Simple Brain 748 on Twitter welkom bij Amsterdam! #PrideAmsterdam

Gemeente Amsterdam on Twitter De canal parade is in volle gang! Feestelijk, ludiek en vooral uitbundig: alles voor aandacht voor de rechten en vrijheid van LHBTIQ'ers. De boten zullen via de Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht tot aan het Westerdok varen. #prideamsterdam #prideheroes

Roze in Blauw on Twitter Wij zijn de politie van iedereen, voor iedereen, overal en altijd. #prideamsterdam #rozeinblauw