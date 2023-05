Campinggasten ontsnappen aan brand in tenten: politie vermoedt brandstichting

Inspectie treft tientallen minderjari­ge maaltijd- en flitsbezor­gers aan tijdens controle

Onderbetaald, bezorgers van nog geen zestien jaar of een onveilige werksituatie. Het is een aantal voorbeelden van wat de Arbeidsinspectie tegenkwam tijdens een grote controle vrijdag bij meer dan 350 bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging in diverse steden.