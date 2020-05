Campingbaas was geruzie met Duitsers om geld beu: ‘Heb de telefoon eraf gehaald’

Wetenschap­pers: ‘Gewoon praten kan door virusdrup­pel­tjes ook tot besmetting leiden’

11:21 Als er over de verspreiding van het coronavirus wordt gesproken, gaat het doorgaans over hoesten of niezen. Maar een nieuwe Amerikaanse studie laat zien dat ademhalingsdruppels die tijdens een normaal gesprek worden geproduceerd ook tot virusoverdracht kunnen leiden. Het effect is vooral in binnenruimtes merkbaar.