Caloh Wagoh: Wij weten als motorclub niets van die liquidatie

'Miljoenen aan onderwijs­geld naar uitzendbu­reaus'

4:13 Overheidsgeld dat bestemd is voor onderwijs, komt terecht bij commerciële uitzendbureaus. Vanwege het lerarentekort voelen vooral basisscholen en scholen voor middelbaar onderwijs in de Randstad zich genoodzaakt via dure bureaus leerkrachten in te huren. Dat schrijft Trouw zaterdag.