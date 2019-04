Buurtbewoners kregen niks mee van granaat Mad Fox

Medewerkers van Hotel W Amsterdam zeggen de explosie niet te hebben gehoord. Ook hotelgasten zouden er niets van hebben meegekregen. Mad Fox bevindt zich in de kelder van het hotel, maar is er formeel niet aan verbonden.



Buurtbewoners en winkeliers zijn ook nauwelijks opgeschrikt. "Het is goed geïsoleerd hier," verklaart een bewoner van de Paleisstraat. Vanwege de vele winkels is de wijk achter de Dam niet dicht bewoond.



De medewerker van een winkel pal tegenover de ingang van Mad Fox kan zich echter niet voorstellen dat niemand iets heeft gehoord. In de nacht van donderdag op vrijdag was ze aan het werk in de etalage. Rond vier uur 's ochtends schrok ze van een enorme knal. "Niet normaal hard." Wat er na de explosie gebeurde, weet ze niet. "We hebben gewoon doorgewerkt."