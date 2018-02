'Buurt met azc niet onveiliger'

update Am­bu­lan­ce­per­so­neel houdt stipt­heids­ac­ties in grote steden

10:40 Ambulancemedewerkers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Hollands-Midden houden maandag stiptheidsacties vanwege de te hoge werkdruk in de sector, dat meldt vakbond FNV. De actiedag is volgens de bond de aftrap van een reeks waarbij andere regio's later zullen aansluiten. De veiligheid van patiënten blijft echter 'altijd gewaarborgd'.