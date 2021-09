Buurt kijkt al tien maanden tegen auto van vermoorde vrouw (85) aan: ‘De parkeerdruk is hier hoog’

Coronavirus LIVE | Amsterdam gaat niet actief handhaven op coronapas in horeca; zorg tegen vaccinatie­re­gi­stra­tie

20:23 De geplande invoering van coronatoegangsbewijzen voor de horeca, evenementen en culturele instellingen, stuit op bezwaren van de Stichting Privacy First. Het zou leiden tot ‘een tweedeling in de samenleving’, luidt het. ‘Kwetsbare groepen worden daardoor buitengesloten en ieders recht op privacy massaal geschonden’. Ook de Tweede Kamer heeft nog veel vragen over de bredere inzet van coronatoegangsbewijzen. Tegenstanders willen op 25 september een grote demonstratie houden op het Haagse Malieveld. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.