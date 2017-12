Buurman beschoten appartement: 'Kogel dwars door de vloer'

,,Ik kom vaak ’s nachts uit mijn werk, dus ik was net thuis”, vertelt de man, die zijn naam liever niet vermeld ziet. ,,Ineens hoorde ik keiharde knallen. Ratatatata! Het leek op vuurwerk, maar daarvoor was het te hard. Mijn eerste gedachte was: misschien hebben ze vuurwerk in de ondergrondse container gegooid.”

Gat in de vloer

De buurman keek vervolgens uit het raam, maar de straat was leeg. ,,Pas toen kreeg ik in de gaten dat er met een automatisch geweer of pistool moet zijn geschoten. Er zat een gat in de vloer van mijn woonkamer. De kogel is bij mij in de muur geslagen. Als ik daar had gestaan, was het einde oefening geweest. En wat ook zo vreemd is: normaal gesproken ligt mijn hond precies op die plek! Nu lag hij bij het voeteneind van mijn bed. Dus ook mijn hond heeft geluk gehad.”