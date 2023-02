Bussemaker: ‘In geschiedenisboeken is Nederlands-Indië vaak slechts een voetnoot’

met video Met magische slaven­kraal raakt ook Amalia betoverd door Sint Eustatius

Op weinig plekken in het koninkrijk is het slavernijverleden zo tastbaar als op Sint Eustatius. Prinses Amalia kreeg op haar rondreis over de Antillen een blauwe slavenkraal, die haar volgens de legende voor altijd verbindt met het eiland.

17:40