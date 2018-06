'Busje rijdt in op Pinkpopgangers, traumaheli opgeroepen'

Bijna 300 schrijvers uiten in brief ongenoegen over Boekenweek

Bijna driehonderd schrijvers, dichters en uitgevers uiten hun ongenoegen over Stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert. In een brief in de NRC verwijten zij de CPNB de 'genderongelijkheid in het literaire veld' in stand te houden.