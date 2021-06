Burgemeesters boos om coronakritiek Hugo de Jonge: ‘Ik voel mij echt genomen’

VIDEOMeerdere burgemeesters reageren boos op uitspraken van demissionair coronaminister Hugo de Jonge, die donderdag in de Tweede Kamer heeft gezegd dat burgemeesters bij de tweede coronagolf te lang hebben gewacht met het nemen van regionale maatregelen. Volgens De Jonge is er ‘geen sprake van kritiek’.

Bij een volgende uitbraak wil het kabinet zelf de regie in de regio pakken, omdat de regio’s dat ‘spannend’ zouden vinden, zei De Jonge gisteren. Die uitspraak schoot bij meerdere burgemeesters in het verkeerde keelgat. ,,Een gemakkelijk en compleet onterecht verwijt”, aldus de Gelderse commissaris van de Koning John Berends namens de drie veiligheidsregio’s in zijn provincie.

Berends: ,,De burgemeesters hebben sinds maart 2020 in de frontlinie gestaan in een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt. Zij hebben dat uitstekend gedaan. Het is een goede zaak om de aanpak van de coronacrisis te evalueren, maar niet op dit moment en niet op deze manier.”

‘Klap in het gezicht’

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem noemt de kritiek ‘een klap in het gezicht van 350 burgemeesters die keihard gewerkt hebben afgelopen jaar.’ Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk spreekt van ‘een trap na’. ,,Wij hebben anderhalf jaar lang maatregelen uitgelegd en uitgevoerd, en dan krijgen we dit. Ik voel mij hierdoor echt genomen”, zegt hij. ,,Wij staan lokaal in de frontlinie en zitten soms tot 23.00 uur ’s avonds te overleggen over hoe we gaan uitvoeren wat het kabinet wel of niet heeft besloten. Dan doet dit zeer veel pijn. Het is geen waardering voor ons harde werk.”

Ook in Oost-Nederland heerst woede. Voorzitter Ton Heerts van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten de uitlatingen ‘met verbazing en ongenoegen vernomen’ te hebben. ,,Het is grotesk om dit te zeggen, terwijl je als minister zelf lang niet alles goed hebt gedaan. En dan druk ik mij zachtjes uit”, zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.

Verkeerd geland

Minister De Jonge had vanochtend een aantal woedende burgemeesters aan de telefoon, bevestigt hij vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. ,,Mijn reflecties van donderdagavond zijn kennelijk verkeerd geland’’, zegt hij nu. ,,Daarom is het ook goed om het even recht te zetten. Het is géén kritiek op burgemeesters, het is gewoon een reflectie op hoe het vorig jaar heeft gefunctioneerd en wat we er voor dit jaar van kunnen leren.’’

Volgens De Jonge is zijn ‘waardering juist heel erg groot’ voor wat de burgemeesters hebben gedaan. ,,We hebben wel geleerd dat we sneller dan vorig jaar moeten opschalen naar landelijke maatregelen. Want het virus houdt zich niet aan de regiogrenzen. Maar als er wél regionale maatregelen nodig zijn, is het toch verstandig om die landelijk te nemen. Om daarmee te laten zien dat kabinet en lokale overheden naast elkaar staan.’’

Hoe dat in het najaar precies in z’n werk gaat, moet De Jonge nog bespreken. ,,In september komen we met de uitwerking.’’ De minister snapt overigens dat burgemeesters vorig jaar vaak niet durfden in te grijpen. ,,Als je in een gemeente een maatregel treft die de horeca in die regio heel erg raakt, maar elders niet, dan moet je wel in debat met jouw horecaondernemers: ‘Waarom wij wel, en de buren niet?’ Ik begrijp dat wel.’’

Volledig scherm Volgens demissionair minister Hugo de Jonge heeft hij geen kritiek willen uiten op burgemeesters. © ANP

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: