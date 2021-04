Burgemeester sluit zaak van tv-kok René Pluijm: 'Heel leger agenten voor de deur omdat ik mensen eten geef'

De IJmuidense horecazaak van tv-kok René Pluijm is gisteren door de burgemeester gesloten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Pluijm zelf werd ook aangehouden, omdat hij zich verzette tegen de sluiting. Op een filmpje is te zien hoe hij met bloed op zijn voorhoofd wordt afgevoerd. ,,Er is extreem, excessief geweld gebruikt.”

Pluijm was volgens de gemeente Velsen ‘al meerdere keren gewaarschuwd voor vergelijkbare overtredingen’. Dat schrijft de gemeente op haar website. Gistermiddag zagen handhavers dat klanten van Pluijm op stoeltjes buiten eten aan het eten en drinken waren. Daarbij droegen ze ook geen mondkapje. Hij was daar al vaker voor op de vingers getikt, aldus de gemeente.

Lees ook PREMIUM We zijn er klaar voor om de terrassen weer te openen

Daarop besloten burgemeester Frank Dales en locoburgemeester Marianne Steijn over te gaan tot sluiting van de gelegenheid. Pluijm zegt tegen deze site dat hij geen medewerking verleende aan de boa's die de zaak kwamen sluiten. ,,Toen ontstond er een schermutseling, omdat ze mij moesten aanhouden.”

De ondernemer zegt zich te hebben verdedigd toen een boa hem aanviel. ,,Er is extreem, excessief geweld gebruikt. Voor ik het wist stonden er een stuk of zes politiebusjes voor de deur.” Toen is hij geschopt en in de boeien geslagen, vertelt Pluijm. Hoe het komt dat zijn voorhoofd bebloed was, weet hij niet. ,,Het ging allemaal zo snel.”

De gemeente Velsen zegt dat tegen een andere aanwezige, die het niet eens was met de aanhouding en die zich hier ook fysiek mee bemoeide, de wapenstok en pepperspray gebruikt moesten worden. Ook deze persoon is aangehouden.

‘Ik word afgevoerd als een crimineel’

In een video van de aanhouding is te zien hoe Pluijm door politie en handhaving wordt meegenomen. ,,Ik word afgevoerd als een crimineel, omdat ik wat mensen te eten geef buiten", zegt de kok. ,,Ik word geslagen, mijn arm wordt bijna gebroken. Het is un-fucking-believable dat dit in dit land gebeurt.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Over de arrestatie zegt Pluijm vanuit emotie gehandeld te hebben. ,,Je werkt heel hard, iedereen is blij. Dan staat er aan het eind van de middag opeens politie voor de deur. Een heel leger. Dan denk je what the fuck.” Uiteindelijk heeft hij zo'n vier uur in de cel doorgebracht. Ook is hij verhoord.

Faillissement

De ondernemer zegt zich al vanaf dag één tegen het overheidsbeleid te verzetten. ,,Dat is geen nieuws. Maar het vreet aan me dat dit op zo'n manier moest. Dit druist in tegen wie ik ben.” De tv-kok vindt het nonsens dat horeca-eigenaren al een jaar met 30 of 40 procent van de oorspronkelijke omzet moeten leven. ,,Het coronabeleid is eenzijdig en onwettig”, aldus Pluijm, die niet weet of er een aanklacht tegen hem ligt en zo ja welke. Dat zijn zaak ‘tot nader order’ is gesloten, betekent voor hem waarschijnlijk faillissement.

Er is inmiddels een actie gestart om de boete voor Pluijm te betalen. Het doel van de inzameling - 4000 euro - is al ruim overschreden. ,,En dat is hartverwarmend”, benadrukt de tv-kok. ,,Heel veel mensen komen hier vandaag langs om me een hart onder de riem te steken. Veel mensen hebben de aanhouding zien gebeuren en zijn er niet over te spreken.”

Pluijm is blij met de lieve reacties, maar zegt het geld niet nodig te hebben. ,,Tuurlijk is het bedrag leuk. Maar we gebruiken dat liever om een groot feest te geven.”

Bekijk hier al onze video’s over de lockdown.