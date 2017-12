Burgemeester 'scoort' met hilarisch anti-vuurwerkfilmpje

In het filmpje spelen ook vertegenwoordigers van de politie, brandweer en andere betrokken gemeentediensten een rol. ,,De collega van de vrijwillige brandweer heeft even vrijaf genomen zodat we met z'n allen anderhalf uur konden filmen'', vertelt Visser. ,,We hebben het zelf bedacht, het is allemaal eigen werk. En vervolgens hebben we de opgenomen videobeelden laten bewerken door een bureautje hier in Katwijk.''



Het resultaat mag er zijn: de video wordt massaal gedeeld. ,,Op Dumpert.nl hebben we al heel veel views en dat zal alleen maar toenemen'', hoopt Visser. ,,Het is goed dat we op deze manier de aandacht van jongeren kunnen trekken.''