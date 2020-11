Burgemeester over vuurwerkrellen op Urk: ‘Onacceptabel en uitermate triest’

‘Onacceptabel' en ‘uitermate triest, zo omschrijft burgemeester Cees van den Bos de vuurwerkrellen van zaterdagavond op Urk. Tientallen jongeren stichtten brandjes en bestookten de brandweer en politie met vuurwerk. Morgen is spoedoverleg op Urk over de ongeregeldheden.

De burgemeester gaat om de tafel met de politie en andere partijen die zaterdagavond in touw waren. In afwachting van dat overleg wil Van den Bos niet veel kwijt over de onlusten. Via zijn woordvoerder Nico Schipper laat de Urker burgervader weten dat hij het ‘onacceptabel’ vindt wat er is gebeurd. ,,Hij keurt het ten zeerste af’’, zegt Schipper namens Van den Bos. ,,We willen eerst de feiten op een rij hebben voordat we er verder uitspraken over doen.’’

Tientallen jongeren waren gisteravond op de been in het vissersdorp, op verschillende plekken werden brandjes gesticht. Zo ging er in het Wilhelminapark een auto in vlammen op, en ook op de naastgelegen rotonde aan de Akkers werd brand gesticht en zwaar vuurwerk afgestoken.

Politiemacht

Politieteams uit de wijde omgeving moesten in actie komen om de rust terug te laten keren. Politie en brandweer hadden ruim twee uur nodig om de orde te herstellen en de branden te blussen. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Een woordvoerder van de politie kon daar vandaag geen antwoord op geven: ,,Het is op dit moment geen calamiteit.’’

Op social media circuleren filmpjes van de brandjes en het vuurwerk afsteken.

Omstanders die afkwamen op de ongeregeldheden op Urk, hebben de politie ‘ernstig belemmerd’ in hun optreden, zegt gemeentewoordvoerder Schipper. ,,We maken ons zorgen, is dit het of moeten we rekening houden met herhalingen?’’

‘Harder optreden’

Omwonenden van de rotonde waar de tientallen jongeren samenkwamen, willen een dag later ook weinig kwijt over het incident. ,,Het is zondag, daar werken we nu niet aan mee’’, is vaak de korte reactie aan de deur. Een van de bewoners reageert iets uitgebreider, maar wil vanwege de angst voor represailles anoniem blijven. ,,Het is niet te hopen dat dit nu elk weekend gaat gebeuren, dan mag er echt harder opgetreden worden. Ze bleven maar vuurwerk afsteken, harde knallen. Het spatte tot hier voor deur uiteen.’’

Volledig scherm In het naastgelegen Wilhelminapark ging een auto in vlammen op. © Hanne Koops

In het Wilhelminapark is de plek waar een auto in vlammen opging nog duidelijk zichtbaar en ook ligt het midden van de rotonde nog vol met zwartgeblakerde restanten. Kinderen bekijken de rommel van dichtbij. ,,Ze hebben gewoon een hele scooter in de fik gestoken’’, wijst er een. Auto's rijden voorzichtig langs, het glas van kapotte bierflesjes knispert onder de banden.

Negatieve verrassing?

Over de mogelijke aanleiding voor de onrust wil Schipper nog niets zeggen. ,,Dat zou alleen maar gissen zijn. Wel kwam dit voor ons als een negatieve verrassing.’’

Op sociale media en YouTube circuleren filmpjes met beelden van Urk waar bij wordt vermeld dat het om een protest gaat vanwege het vuurwerkverbod dat voor heel Nederland is afgekondigd. Op meerdere plekken in het land werd er gisteravond rond 20.00 uur vuurwerk afgestoken als protestactie.

Boetes

Vorig weekend trad de gemeente op tegen jongeren die samenkwamen in bedrijfspanden op het industrieterrein. Schipper: ,,In de nacht van zaterdag op zondag hebben we drie panden ontruimd, omdat er jongeren aanwezig waren die zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Dertig jongeren hebben een boete gekregen. De eigenaren van de bedrijfspanden hangt een bestuursrechtelijke maatregel boven het hoofd, dat kan een boete van vierduizend euro zijn of een sluiting van het pand voor twee weken. Dat wordt nog uitgezocht.’’ Eerder werd ook al het jeugdhonk aan de Griend op Urk ontruimd nadat er - tegen alle coronaregels in - tientallen jongeren samenkwamen.

Volledig scherm De rotonde op de Akkers op Urk ligt een dag nadat jongeren voor onrust zorgden, vol met de overblijfselen van de brand. © Hanne Koops

Brandhaard

Urk geldt al meer dan week als dé coronabrandhaard van Nederland. Dag in dag uit zijn de besmettingscijfers op het voormalige eiland de hoogste van het land. Ook vandaag was Urk weer landelijk koploper met 214 besmettingen op 100.000 inwoners: geen gemeente komt bij dat gemiddelde in de buurt. De gemeente Urk probeerde onder meer via een grote publiekscampagne waaraan allerlei bekende Urkers meewerkten het tij te keren. Het hoge aantal besmettingen wordt door mede toegeschreven aan het in verhouding grote aantal jongeren op Urk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.