Burgemeester hoort kerktoren in Hoogmade achter zich instorten: ‘Wat een dramatisch gezicht’

VIDEO-UPDATEDe kerktoren van de rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade is ingestort (zie video). Eerder vanmiddag brak er een grote brand uit in de kerk. Daarbij stortte ook al het dak in. De brand is ontstaan bij het verf afbranden . Door de constructie met een dubbel dak heeft het vuur zich heel snel kunnen verspreiden.

Dat blijkt uit de voorlopige analyse die de brandweer met het parochiebestuur heeft besproken. Het technische onderzoek is nog gaande.

Nu de toren en eerder al het dak van de kerk zijn ingestort, is de brandweer begonnen met nablussen van de restanten van het gebouw. In alle straten rondom de kerk ligt as. De brandweer heeft controles uitgevoerd of het gaat om gevaarlijke stoffen.

Dramatisch gezicht

Burgemeester Marina van der Velde-Menting, van de gemeente Kaag en Braassem, noemt de brand van de kerk in Hoogmade een ‘dramatisch gezicht’(zie video). Even daarvoor is de kerktoren nét ingestort.

Of er sprake is van gewonden, is nog niet bekend. Verschillende omwonenden hebben filmpjes van de brandende kerk online gezet en spreken daarin over zeer forse rookontwikkeling, die al van veraf te zien is.

Ontruiming

Hulpdiensten hebben in de middag een NL Alert-bericht uitgezonden en een gebied tot 75 meter rondom de kerk afgezet, met het oog op instortingsgevaar. Gebouwen en woningen in een cirkel van 150 meter zijn ontruimd. Ook hebben de hulpdiensten een naastgelegen school ontruimd. Omwonenden en leerlingen van de basisschool worden opgevangen in restaurant De Kromme Does. Het is onduidelijk wanneer zij weer in hun huis mogen.

Drone

Honderden mensen uit het Zuid-Hollandse dorp en directe omgeving zijn naar de onheilsplek gekomen om de brand met eigen ogen te aanschouwen. De hulpdiensten roepen via Twitter mensen dringend op om niet te komen kijken. ,,Geef hulpdiensten de ruimte en blokkeer het verkeer niet.’’



De politie signaleerde vanmiddag een particuliere drone boven de kerk. De politie verzocht om deze onmiddellijk te laten landen. ,,Een drone hindert de hulpdiensten in hun werkzaamheden!” Door tips van mensen is de bestuurder van de drone aangetroffen.

Bijeenkomst

Vanavond is er een bijeenkomst voor bewoners van Hoogmade. Dit vindt om 19.00 uur plaats in restaurant De Kromme Does.

Volledig scherm De kerktoren in Hoogmade net voordat deze instortte © Remco Gerritsen

Volledig scherm De kerktoren van Hoogmade stort in © Remco Gerritsen

Volledig scherm De kerktoren van Hoogmade stort in © Remco Gerristen

Volledig scherm De kerktoren van Hoogmade is verdwenen © Remco Gerritsen

Volledig scherm Het verwoeste dak van de rooms-katholieke kerk in Hoogmade. © Ricardo Ernst

Volledig scherm De kerktoren stort in in Hoogmade © Videostill Remco Gerritsen