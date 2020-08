Burgemeester Enschede door stof na bellen op fiets: ‘Dit moet ik niet meer doen’

In een tijd waarin iedereen een mobieltje heeft om alles te filmen, kan een foutje zo worden vastgelegd. Dus ook van een drukke en gehaaste burgemeester die ‘het voorbeeld moet geven’. Zo werd de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen gistermiddag ‘betrapt’ en gefilmd toen hij op de fiets zat te bellen en een stukje over de stoep reed.

Pal voor het kantoor van de Twentsche Courant Tubantia, werd hij vanaf de bushalte gefilmd. De video werd naar de redactie gestuurd. „Het is geen groot schandaal. Maar het is ergens toch ook gek”, zegt de anonieme maker. „Hij is voorzitter van de veiligheidsregio en verwacht dat wij ons aan de regels houden.”

‘Niet meer doen’

De burgemeester reageert schuldbewust. „Haast in tijd van corona. Ik zit gewoon fout. Punt. Regels zijn er voor iedereen, ook voor mij. Ik heb een symboolfunctie. De opname zet me ook even aan het denken: ik zal weer even wat scherper moeten zijn. Het bewijst dat ik ook maar een mens ben, geen bestuursheilige. En het is ook ergens wel mooi, dat ik me in mijn stad zo prettig op mijn gemak voel, dat dit is gebeurd. Maar ik moet het niet meer doen.”

Quote Regels zijn er voor iedereen, ook voor mij. Burgemeester Onno van Veldhuizen

Liever dit dan een drone in de achtertuin

Van Veldhuizen heeft ‘er totaal geen moeite mee’ dat hij door een onbekende is vastgelegd en dat de video is doorgespeeld naar de krant, die hem ermee confronteert. „Het is ergens de rode draad van de huidige tijd. Je kan overal, elk moment worden gefilmd. Het kan iedereen gebeuren. En hoge bomen vangen veel wind. Dat was al zo vóór de mobieltjes. Ik heb er geen moeite mee. Heel wat anders vind ik het dat een onbekende met een drone in mijn achtertuin filmt. Dat is ook wel eens gebeurd. De straat is de straat. Thuis begint je privacy.”