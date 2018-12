Burgemeester Cuijk waarschuwt voor Project X-feest: nacht in cel is niet leuk

,,Maak hen duidelijk dat zij niet welkom zijn. Komen ze toch naar Cuijk, dan kunnen de gevolgen dusdanig zijn dat ze die hun leven lang met zich meedragen’', stelt burgemeester Wim Hillenaar donderdagavond in een persbericht.

Aanleiding is een onschuldige feestuitnodiging van een 15-jarig meisje uit Katwijk die is 'gekaapt’. ,,Vrijdag feest bij mij, iedereen mag komen’’, schreef ze op Snapchat.

Het bericht werd door onbekenden gekopieerd en als ‘Project X Katwijk’ op Facebook gezet. Ongeveer 8.000 mensen gaven aan aanwezig te willen zijn bij het evenement; nog eens 18.000 klikten op ‘geïnteresseerd’. Ook bestaan diverse WhatsApp-groepen, waaronder één waar meer dan 250 mensen in zitten. In die groep wordt opgeroepen om 22.00 uur te verzamelen bij de McDonald’s in Cuijk en vanaf daar naar Katwijk te gaan.

Project X Haren

In 2012 gebeurde hetzelfde met een Project X-feest in Haren (Groningen). Dat liep uit op rellen en vernielingen.

Buurtbewoners zijn bezorgd. Ze laten weten dat ze niet zitten te wachten op een mensenmassa in Katwijk, een dorpje met vijfhonderd inwoners. ,,Ik hoop dat de politie en de gemeente ons beschermen’’, meldde een van hen gisteren.

Alert

Het Facebookevenement is inmiddels offline gehaald, maar de gemeente Cuijk wil niets aan het toeval over laten. Ze heeft nauw contact met de politie, die eveneens alert is op de situatie.

De gemeente Cuijk en de politie zeggen rekening te houden met alle mogelijke scenario’s voor vrijdagavond. Welke voorzorgsmaatregelen precies zijn getroffen, is onduidelijk. Daar doet de gemeente alleen uitspraken over wanneer dat ‘noodzakelijk’ is. De voorbereidde acties worden, indien nodig, in ieder geval ‘strikt’ toegepast. Dat is zo afgesproken met het Openbaar Ministerie.

,,Wij willen en moeten de veiligheid van onze inwoners bewaken en kunnen niet toestaan dat anderen hun veiligheid in gevaar brengen’', zegt Hillenaar. ,,De politie zal daadkrachtig en doortastend optreden tegen personen die naar Cuijk komen om bewust onrust te veroorzaken.’’