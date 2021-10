Burgemeester Bruls wil coronabewijs op werkvloer, FNV zeer bezorgd: ‘Indirecte vaccinatiedwang’

CORONAVIRUS LIVE | Ruim 8200 nieuwe besmettin­gen, fors minder positieve tests dan in oktober vorig jaar

De stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen en nieuwe besmettingen zet door. Het RIVM registreerde afgelopen etmaal 8219 positieve coronatests, ruim 200 meer dan zaterdag. In oktober zijn ruim 129.000 Nederlanders positief getest. Dat zijn er bijna evenveel als in augustus en september samen, maar fors minder dan in oktober vorig jaar. In ziekenhuizen worden zondag 1122 mensen behandeld voor Covid-19. Dat zijn er tachtig meer dan zaterdag. Volg de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus hier.

