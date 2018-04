Burgemeester Breda bevestigt: Kaan S. was slachtoffer ripdeal

Vaker discriminatie van gehandicapten en chronische zieken

6:41 Gehandicapten en chronisch zieken stappen steeds vaker naar het College voor de Rechten van de Mens om te klagen over discriminatie. Het totaal aantal vragen en meldingen over discriminatie bij de organisatie is vorig jaar met ruim een derde gestegen, blijkt uit de Monitor Discriminatiezaken 2017 van het College.