Burgemeester biedt bosbezetters Nedcar medische check aan

updateDe bezetters van het bos naast autofabriek VDL Nedcar krijgen een medische check. Daartoe is zondag besloten tijdens overleg van burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen met politie en justitie. De bezetters verblijven al twee dagen in hangmatten hoog in de bomen van het bos, en lopen daardoor niet alleen gezondheidsrisico’s, maar daarmee is ook hun veiligheid in het geding, redeneert de burgemeester.

Verheijen zegt hierover signalen gekregen te hebben, en laat de politie afspraken maken met de actievoerders hoe zo’n gezondheidscontrole eruit moet zien. ,,Ik gaf gisteren al aan dat ik mij zorgen maak om de veiligheid en gezondheid van de actievoerders”, aldus Verheijen zondag. ,,Zeker nu het weer dreigt te veranderen. Het is uiteraard hun keuze om deze actie zo te voeren, maar moreel voel ik mij als burgemeester verantwoordelijk voor het welzijn van de betreffende personen. Daarom sta ik onder voorwaarden een medische check toe.”

In een toelichting zei de woordvoerder van de burgemeester dat de actievoerders al ruim twee dagen in de kou liggen, waarbij wind en regen hun tol kunnen eisen van hun gezondheid. “Ook gezien het weer dat maandag op komst is wordt zo’n gezondheidscheck belangrijk”, aldus de woordvoerder. Maandag trekt storm Corrie over Nederland.

Verbaasd

De actiegroep Red het Sterrebos reageert verbaasd. ,,Wij weten hier niks van, dit is niet met ons overlegd”, zei de woordvoerster van de actiegroep zondagavond. ,,Zondagmiddag heeft onze eigen EHBO-er een medische check gedaan bij alle mensen in het bos. Op grond daarvan werd besloten dat twee mensen moesten vertrekken. Bij de anderen is de spirit nog goed.”

Ze begrijpt niets van de beslissing van de gemeente. ,,Ze proberen met andermans veren te pronken”, aldus de woordvoerster.

Ruim twintig activisten hebben zich sinds vrijdag verschanst in hangmatten boven in de populieren. De actievoerders beraden zich zondagavond over wat te doen als storm Corrie ons land teistert. ,,We gaan kijken wat we gaan doen. Of het veilig is in een boom te zijn”, klonk het zondagmiddag in een telefoongesprek met persbureau ANP. Er zijn eigenlijk geen alternatieven. ,,We moeten in onze hangmatten blijven. Want zodra we naar beneden gaan, worden we op de grond opgepakt door de security van Nedcar.” Die is voortdurend in de buurt, weet ze.

Beveiligers zijn soms vriendelijk, maar vaak ook niet, vertelde ze. Ze proberen mensen volgens haar uit hun slaap te houden. ,,Zaterdagavond schalde op een gegeven moment harde muziek uit een speaker”, aldus de vrouw, die zich ‘Boktor’ noemt en zegt ‘onder de 40' te zijn. ,,En zo om het uur schijnen ze met fel licht van zaklampen naar ons, of ze roepen dingen die niet erg respectvol zijn, zodat we er niet van kunnen slapen. Een van ons is om die reden zondag vertrokken. Ze werd voortdurend uit haar slaap gehouden, voelde zich daardoor niet goed en moest vertrekken. Ook een tweede persoon is zondag vertrokken.”

Ze hangt nu twee dagen tussen de bomen. ,,Ik houd het nog wel vol, hoor. Alleen ‘s nachts is het hier heel erg donker. Best wel eng. Overdag is het wel leuk. Het voelt goed om hier te zijn voor een goed doel. Ik maak me grote zorgen om de klimaatcrisis. Ik vind het heel verdrietig dat ze dit bos willen gaan kappen. Daarom ben ik hier.”

VDL

VDL is eigenaar van het Sterrebos dat volgens het bedrijf tegen de vlakte moet om uitbreiding van Nedcar mogelijk te maken. De provincie Limburg verleende een kapvergunning, die vervolgens werd betwist voor de Raad van State. Die oordeelde eerder dat de voorbereidingen van de kap gewoon konden doorgaan. De Raad hakt naar verwachting binnen enkele weken de knoop door in de beroepszaak aangespannen door de Groene Sporenwolf. Die uitspraak gaat niet door als VDL en stichting voor die tijd tot overeenstemming komen.

Volgens een woordvoerder van VDL staan bezetting door de actiegroep Red het Sterrebos en het overleg met stichting De Groene Sporenwolf los van elkaar. De Groene Sporenwolf ging bij de Raad van State in beroep tegen onder meer de kap van het bos, en praat nu met VDL over mogelijke oplossingen en alternatieven. Zo wordt gepraat over het verplaatsen van oude bomen uit het bos naar een andere plek. Red het Sterrebos ziet niets in die gesprekken.

Arrestaties

De politie hield dit weekeinde veertien actievoerders aan die het Sterrebos wilden betreden. Ze werden betrapt door patrouillerende agenten die de hulp van collega’s inriepen, meldde een politiewoordvoerder. ,,Het is niet toegestaan het gebied te betreden. Reden dat we hebben ingegrepen.’’

Ruim twintig activisten hebben zich sinds vrijdag verschanst in hangmatten boven in de bomen. Volgens een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos was het de bedoeling dat vijf van de aangehouden actievoerders de bezetters in het bos zouden versterken. De twee anderen waren alleen aanwezig om hen te ondersteunen. Een meisje raakte volgens de woordvoerster gewond toen ze door de politie tegen de grond werd gewerkt.