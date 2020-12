Burgemeester Beverwijk: explosie Poolse supermarkt is grove aanslag

tweede nacht op rijBij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in het Noord-Hollandse Beverwijk is vanochtend kort na 05.00 uur de achtergevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Er zijn geen slachtoffers of gewonden. De getroffen winkel heeft dezelfde naam als de twee Poolse supermarkten waar gisterochtend ook een explosie plaatsvond: Biedronka. ,,Mijn man en ik zaten rechtop in bed. Alles trilde in huis.” De burgemeester van Beverwijk spreekt van een aanslag.

De winkel is van dezelfde eigenaren die maandag ook al doelwit waren in Aalsmeer. Mohamad Mahmoed en zijn broer Moshkhal zouden de Beverwijkse vestiging gisteren inrichten en daarna openen. De spullen waren al onderweg, maar omdat in Aalsmeer de gevel werd weggeblazen, hadden ze dat afgezegd.

Brokstukken

Mohamad kijkt vol verbazing naar de brokstukken nu hij opnieuw slachtoffer is geworden van een aanslag. In de achtergevel van hun nieuwe winkel zit een groot gat. Stenen slingeren in het rond en de overkapping is zwaar beschadigd. Explosievenexperts van defensie doen onderzoek.

De schade lijkt minder groot dan in Aalsmeer toen de winkel vlam vatte en uitbrandde, maar de schok is er bij de eigenaren niet minder om. ,,We hebben nog steeds geen idee wat hier aan de hand is. Er is geen dreigbrief bezorgd. Ik word niet gechanteerd. Dat maakt het zo frustrerend. Ik weet niet waar ik naar moet kijken.”

Bedreigd

Mohamad voelt zich steeds meer bedreigd. ,,Het is gericht, dat kan niet anders. Maar ik weet niet door wie.” De eigenaren van de supermarkt tastten gisteren al in het duister waarom zij doelwit zijn en dat is vandaag niet anders. ,,Ik denk nog steeds jaloezie of haat. Maar of dat zo is moet blijken.’’

Een politiewoordvoerder zegt dat het zeer aannemelijk is dat er een verband is tussen de drie ontploffingen. De politie doet hier nu onderzoek naar. Er is geen gevaar voor instorting, meldt de woordvoerder. Vooralsnog is nog geen landelijk rechercheteam opgetuigd voor de aanslagen op de supermarkten.

De weekmarkt die normaal in de buurt van de supermarkt in Beverwijk wordt gehouden, wordt een beetje verschoven maar gaat gewoon door.

Volledig scherm © ANP

Doffe dreun

Volgens buurtbewoonster Pascal, die even verderop met haar echtgenoot woont, ging het om een verschrikkelijk harde knal. ,,Een enorm doffe dreun. Mijn man en ik zaten rechtop in bed. We dachten meteen aan een explosie. Nog geen minuut later hoorden we onze buurman vertrekken. Hij is van de vrijwillige brandweer. Overigens hebben we geen sirene gehoord. Nogal bijzonder.’’

Op de Facebook-pagina Je bent Beverwijker als druppelen tientallen reacties van inwoners van Beverwijk én daarbuiten binnen die wakkerschrokken van de explosie. ,,Wat een klap was dat zeg, bizar”, schrijft iemand. Een ander vreesde voor schade in zijn huis. ,,Was echt niet normaal. Ik dacht dat mijn ramen eruit vlogen!”

Reactie burgemeester

Volgens burgemeester Martijn Smit van Beverwijk is de explosie ‘een grove aanslag met grote materiële schade’. Hij spreekt van een drama voor de eigenaar en een grote schrik voor de omgeving. Het politieonderzoek is in volle gang, aldus de burgemeester, en daarbij is ook oog voor de overige Poolse supermarkten in de gemeente Beverwijk.

Defensie

Het winkelcentrum is ondertussen weer opengegaan. De ingang van de door een explosie getroffen Poolse supermarkt zit in het winkelcentrum. Daar is veel schade te zien. Er lopen veel rechercheurs en politiemensen rond en ook mensen van Defensie. Die zoeken vermoedelijk naar mogelijke resten van explosief materiaal. Er is weinig publiek, maar wel staat er veel pers. Medewerkers van een naastgelegen kapsalon in het winkelcentrum zijn wat meubilair aan het afstoffen.

De openbare weg, het Slangenwegje, is afgesloten voor onderzoek. In de winkel, vanuit het winkelcentrum gezien, lijken enkele plafondplaten op de grond te liggen. Verder is daar weinig schade zichtbaar. Ook de politie had al aangegeven dat de ingang van de supermarkt onbeschadigd is.

Bommenexperts

De politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de locatie onderzoekt. Ook is de Forensische Opsporing bezig met sporenonderzoek. Ondertussen worden getuigen opgeroepen zich te melden bij de politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die iets hebben gezien of gehoord, maar ook om mensen die op een andere manier weten “wie bij de explosie betrokken zijn”.

Volledig scherm Broers Mohamad (l) en Moshkhal (r) Mahmoed zijn voor hun zwaar beschadigde winkel in Aalsmeer. Ook hun winkel in Beverwijk is nu doelwit van een explosie. © AD

Biedronka

Door de explosie dinsdagochtend bij de Poolse supermarkt in Aalsmeer moesten tien mensen hun woning verlaten. Een kat kwam om, verder waren er geen gewonden.

Ook in het Brabantse Heeswijk-Dinther ging een explosief af bij een Poolse winkel. Die is van een andere eigenaar. Daar moesten twintig bewoners tijdelijk worden geëvacueerd.

Beide winkels die toen doelwit waren, hebben de naam Biedronka. Die naam betekent ‘lieveheersbeestje’ in het Pools en de grootste supermarktketen van het land heet ook zo.

De Nederlandse winkels lijken niets met die keten van doen te hebben, maar alleen dezelfde naam te voeren. Eigenaar Mohamad Mahmoed van de winkel in Aalsmeer zei geen banden met de winkel in Heeswijk-Dinther te hebben.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

