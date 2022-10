Buren geschokt door aanhouding van multimiljonair (34): ‘Kussens en matrassen vlogen in het rond’

Update Verdachte Mallorca-zaak ook verdacht van cybercrime, andere verdachte kreeg boete voor wangedrag

Een van de verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca is in maart van dit jaar aangehouden in een onderzoek naar cybercrime. Hij wordt ervan verdacht gekraakte Zalando- en Bol-accounts door te verkopen. Nu.nl heeft stukken hierover ingezien tijdens onderzoek voor de podcast Het geheim van Mallorca.

