Buren 25-jarige verdachte koffermoord geschokt en verdrietig: ‘Hij hielp altijd met de boodschappen’

Omgekomen Manuel Alvarez (29) wordt donderdag begraven: ‘Met onbeschrij­fe­lijk veel pijn in ons hart’

9 augustus De 29-jarige Zwijndrechter Manuel Alvarez, wiens lichaam vorige week maandag in stukken verspreid over koffers in een auto in Dordrecht werd gevonden, wordt donderdag begraven. ‘Met onbeschrijfelijk veel pijn in ons hart moeten wij afscheid nemen.’