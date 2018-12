Buma als de broer van Baudet

Ik verbaas me al een tijdje over de politieke koers van Sybrand Buma en het CDA. Zijn partij zit in het kabinet. Hij zat aan de onderhandelingstafel toen de kabinetsplannen werden gevormd. Hij zit in het centrum van de macht. Maar Buma blijft maar doen alsof dit helemaal niet zo is. Hij drukt iedereen die ontevreden en boos is tegen zijn borst, kakelt over de ‘elite’ die ‘de gewone man’ niet meer snapt. Wil om onduidelijke redenen die twintig Gele Hesjes die er in Nederland rondlopen mee laten praten over de klimaatplannen.



Maar ondertussen was hij de afgelopen maanden een van de weinigen die te vuur en te zwaard de afschaffing van de dividendbelasting verdedigde; toch één van de plannen waar ‘de gewone man’ het kwaadst om is geworden. En verhoogt het kabinet het lage btw-tarief, nog zo’n maatregel die ‘de gewone man’ in zijn portemonnee gaat voelen.