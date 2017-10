Buk-raket op Gilze-Rijen voor onderzoek MH17

Medewerkers van de militaire inlichtingendienst MIVD zijn volgens RTL Nieuws op 21 februari van dit jaar met een Hercules van het ministerie van Defensie naar Georgië gevlogen. Daar ontvingen zij van de autoriteiten de Buk-raket. De volgende dag is de raket afgeleverd op de militaire luchtmachtbasis in Rijen.



De raket wordt gebruikt als bewijsmateriaal in de strafzaak tegen de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17. Die rechtszaak wordt in Nederland gehouden, wanneer is nog niet bekend.



Het onderzoek naar de tragedie rondom vlucht MH17 is volop in gang. Volgens het Joint Investigation Team (JIT) is het toestel neergehaald met een Buk-raket die uit Rusland afkomstig was. De Russen stelden eerder dit jaar onder meer radargegevens en handleidingen ter beschikking aan het JIT. Het team ontving ook al botresten die door journalist Patrick Lancaster in het open veld op de rampplek.



De Boeing 777 vloog op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne toen het werd neerhaald. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.