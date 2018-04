Buien met onweer verdrijven vandaag de zon

Normaal ligt de middagtemperatuur in de laatste dagen van april rond een graad of 15. Vanaf woensdag bereikt het kwik met moeite de 15 graden. Op Koningsdag wordt het in de middag 12 tot 14 graden en is het in de late nacht en vroege ochtend kil met minima van 5 of 6 graden.



De westenwind waait vooral op woensdag en donderdag flink door. Bovendien valt er elke dag een enkele bui. Echter de zon zien we in de tweede helft van de week soms ook tussen de wolkenvelden door. Woei: ,,Het wordt dus een koele en wisselvallige week. De paraplu en de jas zijn weer nodig.”