Bucket Boys aan frontlinie Oekraïne

Alsof ze in een computerspel zaten. Zo voelde het voor de videomakers om rond te rijden binnen het bereik van de mortiers. Het bezoek aan het gebied waar nog elke dag wordt gevochten, maakte diepe indruk op de twee, blijkt uit de eerste van drie afleveringen over Oekraïne die vandaag op deze site verschijnt. ,,Het bizarre is dat hier in de achtertuin van Europa al vier jaar elke dag wordt gevochten terwijl we er nooit iets van horen.''



Het was de jongens er alles aan gelegen om iets van die situatie te laten zien. Maar er komen was niet makkelijk; officiële toestemming liet maar op zich wachten. Uiteindelijk kochten ze iemand om, die hen naar de frontlinie bracht.



In de middag die ze er rondliepen, zagen ze hoe het gebied aan puin is geschoten en hoe Oekraïense soldaten vechten voor elke vierkante meter. ,,Ze vertelden ons dat er overdag niet zo veel gebeurt, maar elkaar vooral 's nachts over en weer bestoken.''



De Bucket Boys blijven niet in Oost-Oekraïne, ze reizen ook naar de hoofdstad Kiev en belanden in een volgende aflevering van 'Verre Vrienden' op de Krim, het schiereiland dat is ingenomen door Rusland.