Brutale roof in Borculo: bijna alle kanaries van Herman (70) weg

Het zijn prachtige vogels; rode en harlekijn kanaries. Herman Roode (70) heeft de afgelopen jaren 45 schoonheden met liefde gekweekt in zijn vogelparadijs in de schuur achter zijn woning aan de Emmastraat in Borculo.



Maar toen hij gistermorgen de gordijnen open deed, zag hij dat de deur van de schuur openstond. „Ik rende meteen naar buiten en was geschokt: alle vogels waren weg! Pas later zag ik dat er nog twee harlekijn kanaries rondvlogen. Die konden de dieven waarschijnlijk niet vangen. Maar er zijn wel 43 vogels op brutale wijze gestolen”, zegt Roode.



De beestjes kosten tussen de 30 en 45 euro per stuk. Roode schat de financiële schade van de diefstal op enkele duizenden euro’s. „Niet alleen de waarde van de gestolen kanaries, maar ook de vervangingswaarde. Als ik ze opnieuw moet kopen, kost me dat ook kapitalen. Ik had me niet verzekerd tegen diefstal van dieren.”