Bronstig edelhert eet niet, slaapt niet en piest over zichzelf heen

Vorige keer ging er veel mis in ‘menson­waar­dig’ azc Heumens­oord, heeft COA ervan geleerd?

10:02 Mensonwaardig, zeiden de deskundigen in 2016. Toch is kamp Heumensoord in Nijmegen sinds augustus weer geopend voor asielzoekers. De vorige keer ging er veel mis in en om de tenten en kon iedereen dat zien, nu is het kamp een gesloten bolwerk. Wie wonen er? En hoe?