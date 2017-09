Broer vermoorde Abderahim 'opgelucht' na arrestatie verdachte

De verdachte van de fatale schietpartij was al sinds vorige week bij de politie in beeld, maar kon niet meteen ingerekend worden omdat hij nog in het buitenland zat. De politie arresteerde hem ongeveer drie uur geleden toen hij op Schiphol landde.



Tranen

Jonge broer Kamal is aangeslagen, maar blijft realistisch onder het nieuws. ,,Ik krijg mijn broer er niet mee terug . Het is vooral voor mijn moeder fijn om te weten dat hij opgepakt is. Toen ik het mijn moeder vertelde, viel ze meteen in tranen. Om elke dag te weten dat de man die je broer heeft vermoord nog ergens rondloopt en gewoon ongestraft zijn ding doet, dat was onacceptabel.''