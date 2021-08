Broer herkent per toeval vermiste zus op website politie, blijkt al 27 jaar overleden

De vermissing van een in 1994 verdwenen Nederlandse vrouw (45) is na 27 jaar door een bizar toeval opgelost. Via de website van de politie stuitte de broer van de vrouw spontaan op een rubriek met ongeïdentificeerde personen, waar hij bij één geval opvallend veel overeenkomsten zag met zijn lang vermiste zus.

Uit later onderzoek met het dna van zijn andere zus bleek dat het inderdaad om de verdwenen vrouw ging. De politie spreekt van een unicum. ,,Een cold case oplossen door berichtgeving op Politie.nl gebeurt niet vaak”, meldt forensisch rechercheur Carina van Leeuwen van het coldcaseteam van politie Amsterdam.

Been en romp

In de zomer van 1994 vond de politie in het water van de Houthavens in Amsterdam een been en een romp van een dan nog onbekende vrouw. Forensisch rechercheurs startten een onderzoek, maar kwamen er niet achter wie ze precies was.

Negen maanden eerder, in januari 1994, had de politie melding gemaakt van een vermissing van een toen 45-jarige vrouw. De connectie met de onbekende dode bleef uit. De familie zette alles op alles om de vrouw te vinden en schakelde zelfs een paragnost in. Maar ook die kon geen helderheid geven.

Website politie

De vermissingszaak belandde op de stapel en dreigde nooit opgelost te worden. Maar mede als gevolg van de coronacrisis en het verplichte thuiswerken kreeg de politie meer tijd om kritischer naar de website te kijken. Er staan sinds kort meer (onopgeloste) zaken op, ook zaken met weinig informatie. ,,Dat gold ook voor deze zaak”, zegt rechercheur van Leeuwen.

Alle beschikbare informatie over de vermiste vrouw werd in 2020 op Politie.nl geplaatst. Een jaar later herkende haar broer haar bij toeval, terwijl hij informatie opzocht over het doen van aangifte. ,,Hij dacht dat dit weleens zijn lang vermiste zus kon zijn”, aldus Van Leeuwen. ,,De man overlegde met zijn andere zus om contact te zoeken met de politie en of zij dna wilde afstaan voor een verwantschapsonderzoek. Dat deed ze inderdaad, wat na 27 jaar een match opleverde. De zus was eindelijk terecht.”

Familie

Het coldcaseteam van politie Amsterdam is sinds 2011 bezig met een inhaalslag om onbekende doden te identificeren, legt Van Leeuwen uit. ,,Dat betekent dna verzamelen in de zaken waar dat nog niet was gedaan, onbekende doden aanmelden bij Interpol, dossiers compleet maken en verwantschapsonderzoeken starten. We merken ook dat meer mensen op Politie.nl kijken. Met enige regelmaat krijgen we tips over onbekende doden.”

De politie vindt het ‘goed om te zien’ dat een publicatie op de politiewebsite de doorslag heeft gegeven voor het oplossen van een oude zaak. ,,De familie was blij dat zij dit ‘hoofdstuk’ nu kunnen afsluiten.”