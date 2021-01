Britse variant zet alles op zijn kop: alarmstemming heerst in Den Haag

VIDEO Rutte vraagt Kamer om steun voor avondklok: ‘je komt er niet met de bestaande lockdown’

19:55 Een avondklok tegen het coronavirus krijgt vooralsnog niet genoeg steun in de Tweede Kamer, tot chagrijn van premier Rutte. Die doet met de beelden van overvolle Londense ziekenhuizen op het netvlies een klemmend beroep op de critici: houd alle opties open. ,,In het VK is het verschrikkelijk.”