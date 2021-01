Britse variant coronavirus vastgesteld in woonzorgcentra in Friesland en Groningen

De Britse variant van het coronavirus is vastgesteld in een woonzorgcentrum in Surhuisterveen, Friesland. Omdat deze variant van het virus besmettelijker is, worden extra maatregelen getroffen. Ook in een woonzorgcentrum in Groningen is iemand met de Britse variant besmet.

Opvallend veel bewoners van 't Suyderhuys in Surhuisterveen bleken tijdens een corona-uitbraak begin januari besmet met het virus. Twee van hen droegen de Britse variant bij zich.

Woensdag zijn 59 bewoners uit het woonzorgcentrum getest. Van hen bleken er 21 positief. De GGD Friesland gaat ervan uit dat ook bij deze gevallen waarschijnlijk sprake is van de Britse mutatie van het coronavirus.

In totaal zijn nu 45 bewoners van 't Suyderhuys positief getest. Twee van hen zijn overleden. Bij meer dan veertig medewerkers van het woonzorgcentrum is het virus ook vastgesteld.

Extra maatregelen

In 't Suyderhuys is momenteel geen bezoek meer mogelijk. Bewoners blijven in hun eigen woning. Het personeel werkt uit voorzorg volledig beschermd, dus met chirurgisch masker, handschoenen, een spatbril en een schort met lange mouwen. Een vast deel van het personeel verzorgt alleen de bewoners die positief getest zijn en een ander deel van de medewerkers verzorgt alleen de mensen die niet zijn besmet. De bewoners zijn al sinds 8 januari in quarantaine.

Komt hard aan

,,Dat de Britse variant van het coronavirus in het woonzorgcentrum is opgedoken is een grote schrik voor bewoners, familie en medewerkers”, stelt Jan Maarten Neuijens, voorzitter van Kwadrantgroep. „Het is een aannemelijke verklaring voor het grote aantal besmettingen in ’t Suyderhuys en een verdrietige vaststelling. We betreuren dit zeer.”

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen vertelt dat het nieuws uit 't Suyderhuys hard aan komt. ,,Het raakt ook onze omgeving, het dorp en de familieleden. Wat we nu met elkaar moeten doen is gezamenlijk optreden tegen het virus en onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben al langere tijd te maken met corona, maar dit is van een andere orde.”

Hoogezand

Bij een steekproef onder bewoners van woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand, Groningen, is bij één van de bewoners de Britse variant geconstateerd. Dat meldt RTV Noord. Het is de eerste besmetting van de Britse mutatie die in de provincie Groningen is vastgesteld.

In De Burcht zijn in totaal al bijna twintig personen positief getest op het coronavirus. De GGD Groningen monitort de situatie door regelmatig steekproeven te houden.

Zorgen om Britse variant

De Britse mutatie, die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk, is een besmettelijkere vorm van het coronavirus. Public Health Engeland, het Britse RIVM, stelt dat de Britse variant grofweg anderhalf keer zo besmettelijk is als de oudere varianten.

Het kabinet maakt zich grote zorgen over de komst van de Britse mutatie van het coronavirus naar Nederland. Premier Mark Rutte noemde de beelden en cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland dinsdag tijdens de persconferentie ‘alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt.’

De verspreiding van de Britse variant, die inmiddels ook in Nederland op verschillende plekken voet aan de grond heeft gekregen, is één van de redenen dat de harde lockdown in Nederland met drie weken is verlengd. ,,Naast covid hebben we een nieuw soort probleem”, aldus Rutte in de meest recente persconferentie.

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, zei dinsdagavond tijdens de persconferentie dat nu twee tot vijf procent van alle besmettingen met het coronavirus in Nederland van de Britse variant komt. Er zijn in elk geval honderd gevallen van het nieuwe virus bekend in Nederland. Het merendeel is te herleiden naar een uitbraak op een basisschool in gemeente Lansingerland.

December 2020

De Britse variant van het coronavirus, codenaam variant B.1.1.7 van Sars-CoV-2, is eind december 2020 voor het eerst geconstateerd, in het zuidwesten van Engeland. De Britse premier Boris Johnson erkende op 19 december dat het virus niet meer onder controle was door de mutatie.

