Brech krijgt laatste woord in zaak Nicky Verstappen

Vandaag is de zevende en laatste zittingsdag in de zaak, waarschijnlijk over een maand doet de rechter uitspraak. Roethof heeft vrijspraak gevraagd voor Brech (57), omdat volgens de advocaat een misdrijf - doodslag, misbruik, ontvoering - niet bewezen kan worden. Daarbij kan Brechs dna ook op onschuldige wijze in en op de onderbroek van de jongen terechtgekomen zijn, suggereert de advocaat: bijvoorbeeld door slordig omspringen met sporen en kledingstukken.

Het Openbaar Ministerie is wel overtuigd van Brechs betrokkenheid bij Nicky's dood en eist 15 jaar cel plus tbs. Volgens de officieren van justitie kan het niet anders dan dat de Limburger betrokken is bij de dood en het misbruik van de jongen in augustus 1998. Nicky verdween van een zomerkamp op de Brunssummerheide, een dag later werd hij dood gevonden. In combinatie met Brechs zedenverleden en diens vluchtgedrag leidt het dna van de man in Nicky's onderbroek tot deze volgens het OM ‘onweerlegbare conclusie’: ,,De dader kan niemand anders zijn. Op twintig monsters in en op de onderbroek zat zijn dna, in het kruis, op de tailleband.”