Brech huilt: ‘Hoeveel pech kan je hebben, dat je een dood kind vindt’

NICKY VERSTAPPENJos Brech heeft er spijt van dat hij niet eerder meldde dat hij Nicky dood gevonden had in augustus 1998, vertelde hij huilend in zijn laatste woord. ,,De angst bekroop me, dat ik bekeken werd, ik had de moed niet.”

Dat zei Brech vandaag aan het einde van de laatste zittingsdag in de rechtszaal van Maastricht: ,,Het was een mooie dag in 1998, maar hoeveel pech kun je hebben dat je iemand vindt die dood is?", begon Brech. ,,Ik ben naar het kind toe gegaan, heb de lichaamsfuncties gecontroleerd. Ik heb wel spijt dat ik het zo laat gemeld heb. Veel te laat.”

Maar hij ‘had de moed niet’: ,,Toen ik naast het lichaam van Nicky zat, bekroop me een angst. Angst om bekeken te worden, ik moest weg daar”, zei de verdachte terwijl hij zijn tranen wegslikte. Na ontucht met twee jongens in het bos in 1985 meldde Brech zichzelf wel bij de politie. ,,Toen had ik wel de moed. Een rechercheur zei toen: wat er ook gebeurt met een kind, we zullen je vinden. Dat is me altijd bijgebleven. In 1998 won de angst.”

Brech merkt dat zijn verklaring het OM noch de familie overtuigt. ,,Ik heb een verklaring gegeven. Maar of dat antwoord geeft op de vragen van de moeder: ‘heeft hij geroepen, had hij pijn, angst?’ Ik hèb die antwoorden niet. Voor hen ben ik de dader, en het OM schuift mijn verklaring aan de kant.” Wel heeft zijn statement ‘opluchting’ gegeven: ,,Ik ben mijn geheim kwijt.” Het is ‘aan de rechtbank’ nu, zegt een snikkende Brech: ,,U beslist hoe mijn leven er verder uit komt te zien. Ik hoop op een wijs besluit.” De uitspraak volgt waarschijnlijk op vrijdag 20 november.

Botsing

Eerder op de dag ging het er fel aan toe in de rechtbank van Maastricht. De aanklagers noemen het betoog van de advocaat Gerald Roethof ‘tendentieus’, de advocaat vindt het OM weinig ‘magistratelijk’. Volgens Roethof lijdt het OM aan tunnelvisie en kampt het met ‘bewijsnood’.

Officier van justitie Paul Emmen vindt dat de raadsman selectief shopt uit citaten en dossierpassages. Roethof wil vrijspraak voor Jos Brech (57), omdat volgens de advocaat een misdrijf - doodslag, misbruik, ontvoering - niet bewezen kan worden. Daarbij kan Brechs dna ook door slordige omgang met bewijsstukken of sporenvermenging in de onderbroek van de jongen terechtgekomen zijn, suggereert de advocaat. Maar ‘daar is geen sprake van geweest’, zegt de officier van justitie in de rechtbank van Maastricht.

Het Openbaar Ministerie is dus wel overtuigd van Brechs betrokkenheid bij Nicky's dood en eist 15 jaar cel plus tbs. De jongen verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide, een dag later werd hij dood gevonden.

In combinatie met Brechs zedenverleden en diens vluchtgedrag leidt het dna van de man in Nicky's onderbroek tot deze volgens het OM ‘onweerlegbare conclusie’: ,,De dader kan niemand anders zijn. Op twintig monsters in en op de onderbroek zat zijn dna, in het kruis, op de tailleband.” Dat lichaamsmateriaal kan volgens geen enkel scenario op onschuldige wijze in de broek beland zijn, herhaalt het OM.

Videoverklaring

Brech zelf zegt per toeval op het lijk van de jongen gestuit te zijn, maar dat slikt het OM niet. Die plotselinge uitleg van twee weken geleden verwijzen de officieren van justitie naar het rijk der fabelen als ‘ongeloofwaardig, flinterdun, een ingestudeerd toneelstukje’.

Waarom komt Brech bijvoorbeeld niet met de eerder genoemde ‘kluisverklaring’ naar buiten, willen de aanklagers weten. Roethof schermde eerder met een schriftelijke uitleg die opgesteld zou zijn ver voordat het strafdossier klaar was. Deze tekst zou de betrouwbaarheid van Brechs betoog kunnen versterken, maar de verklaring is nooit bij het dossier gevoegd, tot grote verbazing van officier van justitie Emmen: ,,Dat geeft te denken.”

Volgens Roethof heeft het OM geen zaak: ,,Het klopt gewoon niet. Dan klinkt het steeds: ‘het kan niet anders dan...’. Dat is onzekerheid na onzekerheid. Ik blijf erbij: die optelsom van het OM klopt niet. Nul plus nul plus nul blijft nul. Niet alle mogelijke doodsoorzaken zijn uitgesloten. We weten het gewoon niet. Iemand is hier als dader weggezet.”

De advocaat beet fel van zich af tijdens zijn betoog, bijvoorbeeld bij de vraag van het OM waarom hij die kluisverklaring niet op tafel legt: ,,Het is jammer dat het OM geen stage bij me kan lopen, bij een advocaat, dan zouden ze veel dingen kunnen leren.” Roethof vindt dat het OM zich weinig ‘magistratelijk’ opstelt en de bewijslast ‘omkeert’: ,,Het OM vult alles in, ik verzoek uw rechtbank dat niet te doen. Bekijk het met afstand, dan kan alleen maar vrijspraak volgen.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van advocaat Gerald Roethof, verdachte Jos Brech, de officieren van justitie en rechters. © ANP

Volledig scherm Advocaat Gerald Roethof. © ANP