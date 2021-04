‘Breaking Bad’ in Arnhem: inval in drugslab levert politie miljoenenvangst aan chrystal meth op

Update + Video Politie beukt drugslab binnen met gepantser­de bus, arrestant verstopt zich in plafond

13:02 Met grof geschut viel een zwaarbewapend arrestatieteam donderdagavond een grote loods in Arnhem binnen. Daar is volgens de politie een crystal-methlab gevestigd. Een verdachte had zich verstopt in het systeemplafond.