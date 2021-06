Brandweermannen geven uit brandend huis geredde hondjes hartmassage met hun vingers: ‘Waren heel kleine diertjes’

Een korte felle brand legde zaterdagmorgen iets over vijven de woonkamer van een rijtjeshuis aan de Arnhemse Doctor Kuyperstraat in de as. Van de dertien hondjes overleefden vier de brand niet. De bewoners hebben het overleefd, wel heeft de man mogelijk te veel rook ingeademd, waardoor hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

Het echtpaar sliep vanwege de hitte gescheiden. De man lag boven, de vrouw beneden. Dat bleek hun geluk te zijn. ,,De mobiele airco maakte een ratelend geluid. Ze is gaan liggen en nog geen vijftien seconden later volgde nog meer geratel en een knal. Het brandbaar gas in de airco kwam vrij en vatte vlam. Meteen stonden de gordijnen in brand", vertelt Bierman. ,,Als de vrouw niet beneden had gelegen had het veel erger kunnen afgelopen.”