Brandweerman krijgt kopstoot tijdens blussen

De brandweerman raakte gewond en moest onderzocht worden in een ziekenhuis, waar hij ook de nacht moest doorbrengen. Hij maakt het volgens zijn werkgever zondag “naar omstandigheden goed”. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van de mishandeling.



Brandweercommandant John van der Zwan is boos over de mishandeling: ,,Geweld valt altijd af te keuren, maar geweld tegen een hulpverlener is al helemaal onacceptabel. Het is onbegrijpelijk dat dit nog gebeurt! Gelukkig is de betreffende man aangehouden en wij hebben uiteraard aangifte gedaan. Het moet duidelijk zijn dat je met je handen van onze mensen afblijft! We komen om te helpen en niet om te vechten!”