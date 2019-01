Brandweerbaas Amsterdam: het moet aardiger

Bettie (82) werd 15 uur opgesloten in de meterkast: ‘Tegen die twee overval­lers kon ik niet op’

14:32 ,,Oh mevrouw, maakt u zich maar geen zorgen over mij’’, zegt ze al snel. ,,Ik ga in dit nieuwe jaar weer vrolijk door met dansen, ik laat me echt niet op de kop tikken door die twee rovers.’’ Natuurlijk kan ze niet om de roofoverval in haar eigen woning lachen, maar de kwieke Bettie de Graaf-Alsema (82) laat zich niet uit het veld slaan en heeft haar blik begin 2019 weer op de toekomst gericht.