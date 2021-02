Brandstichting bij zendmast in Enschede

In Enschede is brand gesticht bij een zendmast. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Politie roept getuigen op zich te melden.

Volgens 112 Twente kregen de hulpdiensten rond kwart voor vijf in de ochtend melding van de brand. De brandweer zou de brand snel hebben geblust. Er zou een poging zijn gedaan om de elektronica van de zendmast aan de Thomas de Keyserstraat in brand te steken. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.

In het voorjaar van 2020 werden er op tientallen plaatsen in Nederland pogingen gedaan om zendmasten in brand te steken. Daar zijn ook verdachten voor aangehouden, uit onder meer Groningen, Swifterbant, Dronten, Amsterdam, Veldhoven en Beringe. Het onderzoek naar de brandstichters had voor politie en veiligheidsdiensten ‘hoge prioriteit’, omdat de communicatie met en tussen hulpverleners kan verslechteren of wegvallen bij brand, werd destijds gesteld.

Tegenstanders van het mobiele 5G-netwerk worden in verband gebracht met de branden. Bij de op 5 april afgebrande zendmast in Liessel stond de tekst ‘Fuck 5G’. Actievoerders zijn bang dat de straling van de masten schadelijk is voor de gezondheid en milieu. Daar bestaat geen bewijs voor.