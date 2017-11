Brandpunt-journalist opgepakt in Griekenland

Khader genoot zijn opleiding aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en werkte in het verleden als freelance journalist voor de Volkskrant. Vorig jaar werd hij genomineerd voor een Tegel.



Villamedia meldde in maart van dit jaar dat Khader tegen de zin in van de Volkskrant een reis ondernam naar Syrië. De krant kon geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn veiligheid daar en dreigde daarop zijn freelance-contract te verbreken. Tot opluchting van de krant werd hij op het vliegveld van Istanboel door de Turkse autoriteiten tegengehouden en keerde hij terug naar Nederland.



Khader is sinds een half jaar werkzaam voor Brandpunt. Een maand geleden filmde hij voor het actualiteitenprogramma in precies hetzelfde gebied een item over mensen die wilden terugvluchten naar Syrië. Nu was hij er om het eerste deel van een volgend verhaal te filmen. Vanaf morgen zou hij gezelschap krijgen van een Brandpunt-collega.



,,Sakir is een rustige jongen met journalistiek gevoel. Hij is vaker in de regio geweest en heeft er de contacten om voor ons goede verhalen te maken", zegt Ter Weijden. ,,Hij zit er niet blanco in, maar is ook niet bang om die kant op te gaan."