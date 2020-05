Brand op terrein biomassacentrale in Eemshaven

18 jaar oud en tot de nek in de internatio­na­le drugshan­del, ook Bram (24) uit Roosendaal deed mee

14:32 Van de mannen die eind april in België zijn gepakt met 4200 kilo cocaïne, waren enkelen al eerder betrapt in Rotterdam. Vermoedelijk zitten ze, jong als ze zijn, al diep in de internationale drugshandel.