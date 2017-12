Brand in Gelders basisscholencomplex na knal

Opnieuw auto's in brand gestoken in Veen

16:49 In Veen (Noord-Brabant) zijn in de vroege uren van Oudjaarsdag wederom auto's in brand gestoken. Ook afgelopen jaren was het rond Oud en Nieuw onrustig in het dorpje in Noord-Brabant, waarbij jongeren verschillende auto's op straat in brand staken. Volgens het Brabants Dagblad zou de auto in brand zijn gestoken als vergeldingsactie voor een aanrijding eerder op de dag.