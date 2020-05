Brand in fabriek op industrieterrein met chemische bedrijven in Geleen

Op industrieterrein Chemelot in Geleen is vanavond brand uitgebroken in een rubberfabriek. De brandweer en het industrieterrein sloegen groot alarm, omdat op het terrein chemische bedrijven zijn gehuisvest. De brand is inmiddels geblust.

Het vuur ontstond rond 19.00 uur in een leiding van de rubberfabriek EPT. Het ging om een kunststof leiding waar kleine rubber deeltjes in gebrand of gesmeuld hebben, aldus Brandweer Zuid-Limburg. Brandweer en fabrieksmedewerkers probeerden eerst zelf het vuur onder controle te krijgen, maar de hulpdiensten sloegen ook groot alarm.

Een woordvoerder van de brandweer benadrukte dat er geen chemische producten in brand staan. De rubberfabriek lag stil.

In een verklaring stelt Chemelot dat de brand bij het rubberbedrijf weer onder controle is en er geen slachtoffers zijn gevallen. In eerste instantie leek er ook brand te woeden in de WarmteKrachtCentrale. Uiteindelijk bleek daar slechts sprake van een verhoogde temperatuur in de schoorsteen. Die schoorsteen is met een leiding aan de rubberfabriek verbonden. Nadat de leiding werd afgesloten, zakte de temperatuur snel.

De bedrijfsbrandweer van Chemelot controleert of het vuur goed is gedoofd en probeert te achterhalen wat de oorzaak van het incident is.

Vaker

Er zijn vaker incidenten geweest op het industrieterrein. Zo kwam vorig jaar augustus een flinke hoeveelheid salpeterzuur vrij. Ook toen sloegen hulpdiensten groot alarm. Er ging zelfs een NL Alert uit naar de mensen in de omgeving. In het najaar van 2015 brak brand uit in een loods van een transportbedrijf, waar kunststoffen en chemicaliën waren opgeslagen. Ook waren er knallen te horen. De brand ontstond tijdens werkzaamheden aan het dak van de 10.000 vierkante meter grote loods, waarbij dakdekkers vuur gebruikten. Ook toen gingen sirenes af, werd een NL-Alert verstuurd en adviseerden hulpdiensten omwonenden de deuren en ramen dicht te houden.

Anderhalf jaar geleden onthulde De Limburger dat de veiligheid op Chemelot te wensen overliet. Het OM verdenkt meerdere bedrijven te weinig te hebben gedaan om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen voor mens en milieu te beperken. Dit nadat de politie zes zware ongevallen onderzocht, die zich tussen 2015 en 2017 voordeden op het terrein.