Branche slaat alarm: ‘Zonnebloemolie over 4 tot 6 weken op’

Volgens het FNLI zijn de voorraden zonnebloemolie in ons land nog goed voor zo'n vier tot zes weken en daarna is het op. Dat komt door de oorlog in Oekraïne, dat een grote producent van plantaardige olie is. Volgens de organisatie zijn Nederlandse voedselverwerkende bedrijven nu snel op zoek naar alternatieven voor zonnebloemolie.

Lege schappen

,,We gaan dat op twee manieren merken”, stelt een woordvoerder van de brancheorganisatie. ,,Ten eerste zal het zonnebloemolieschap in de supermarkt leeg raken.” Daarnaast zal zonnebloemolie ook uit allerlei producten verdwijnen. ,,Producenten zijn nu al op zoek naar alternatieven. Zonnebloemolie wordt gebruikt om bijvoorbeeld chips en friet in te frituren, maar zit ook in margarine, koekjes en in babyvoeding. Het is heel veelzijdig.”

Alternatieven voor zonnebloemolie

Alternatieven zouden bijvoorbeeld raapzaadolie, lijnzaadolie of palmolie kunnen zijn, legt het FNLI uit. Wat werkt hangt af van het product en de manier waarop de olie wordt gebruikt. Bovendien moeten ook de etiketten en verpakkingen aangepast worden als er geen zonnebloemolie, maar een ander product wordt gebruikt. Dat heeft namelijk gevolgen voor de ingrediëntenlijst, maar eventueel ook voor de voedingswaarde.

De overstap naar andere ingrediënten en het aanpassen van de verpakking kost bedrijven geld en levert onvermijdelijk hogere prijzen op. ,,De vraag naar die alternatieven neemt toe en die worden dus ook duurder. De mate waarin bedrijven zelf alle prijsverhogingen kunnen opvangen is beperkt”, aldus de woordvoerder.

Er is nóg een reden voor schaarste aan zonnebloemolie. De brandstofprijzen. Wie in een oudere diesel rijdt kan zonder veel problemen plantaardige olie bijmengen om ze de kosten te drukken. Nu diesel 2,30 euro per liter kost, vinden sommige automobilisten dat de moeite waard. Zonnebloemolie kost 50 cent per liter minder. Op welke schaal dit gebeurt is niet bekend. Het is overigens illegaal, want er is geen accijns betaald over de zonnebloemolie. Wie wordt betrapt krijgt een boet. En de kans ontdekking is vanwege de geur niet ondenkbeeldig. Wie op zonnebloemolie rijdt stinkt als een oliebollenkraam.

