Bram Moszkowicz mag niet terugkeren als advocaat

In een eerste reactie zegt Moszkowicz’ advocaat Ernst van Win dat het verwijzen naar vroegere faillissementen ‘echt oude koek’ is. ,,De curatoren in zowel zijn zakelijke als zijn privé-faillissement hebben duidelijk laten weten dat er geen enkele vordering meer is op meneer Moszkowicz. Alles is keurig afgehandeld.”



Moszkowicz zelf zegt in een schriftelijke verklaring ‘dat hij na gesprekken met rechters, advocaten en oud-toezichthouders vol vertrouwen het verzoek had ingediend om terug te mogen keren als advocaat'. ‘Zij kwamen met mij tot de conclusie dat ik er na zeven jaar klaar voor was. Gelet op al die waarborgen rijst de vraag wat je dan wel moet doen om weer terug te mogen keren’, aldus Moszkowicz. ‘Een tweede kans is mij niet gegund. Dat betekent dat ik geen toga meer zal dragen.’



Moszkowicz zou het in de toekomst overigens nog een keer kunnen proberen, maar het is dus zeer de vraag of hij dat gaat doen.