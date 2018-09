Brabantse TaalHelden 2018 bekendgemaakt

Update Verdachten Spa-schietpar­tij verzetten zich tegen uitleve­ring

16:27 De 38-jarige Mark van den B. en de 35-jarige Cyril T., verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Spa waarbij een Belgische politieman werd gedood, verzetten zich tegen hun uitlevering aan België. Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van het Belgische uitleveringsverzoek in de internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam.